Волонтеры отряда "Лиза Алерт" сообщили о завершении поисков 15-летней девочки из Зеленодольска.

Владислава К. потерялась 17 апреля в Зеленодольске, когда ее видели в последний раз, была одета в ветровку, брюки и кроссовки, особых примет, по которым легко можно узнать потерявшуюся, не было. В ориентировке отмечалось, что девочка-подросток нуждалась в помощи медиков.

Днем 19 апреля в группе поискового отряда появилось долгожданное сообщение "Найдена. Жива". Где была девочка, не уточняется.

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