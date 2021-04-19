Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали о результатах поиска очередного пропавшего в Татарстане человека.

Максима Д., который пропал в Мамадышском районе, разыскивали с 12 апреля. Он пропал в селе Урманчеево, с тех пор его никто не видел. Сегодня утром, 19 апреля, волонтеры сообщили, что мужчину нашли мертвым. В ориентировке ранее было указано, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Что произошло с мужчиной, не разглашается.

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