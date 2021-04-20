Четверо пострадали в аварии, которая случилась в Казани поздно вечером накануне. Столкнули внедорожник и легковой автомобиль, на котором, по всей видимости, в столицу Татарстана прибыли гости из Удмуртии.

Агентство "Татар-информ" сообщило, что столкновение произошло на пересечении улиц Даурская и Зорге.

Внедорожник "Киа" и легковой "Хендай" из Удмуртии столкнулись на такой высокой скорости, что оба автомобиля развернуло поперек проезжей части.

Официальной информации пока нет, но очевидцы утверждают, что пострадали минимум четверо. Медики забрали всех в больницу. От госпитализации отказался только водитель удмуртской легковушки. Он тоже травмировался, но решил, что сможет обойтись без помощи врачей.