По прогнозам синоптиков в Татарстане ожидается ветреная и дождливая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра региона.

Так, 20 апреля, во вторник днем ожидается +7…+12 градусов, ночью 0…-5 градусов, без осадков.

21 апреля, в среду, погода будет меняться, днем ожидается +7…+12 градусов, дождь, ночью +2…+3 градуса. Также синоптики прогнозируют сильный ветер до 20 м/с.

22 апреля, в четверг, днем +8…+13 градусов, ночью +4…-1 градус, дождь.

По предварительному прогнозу в пятницу 23 апреля и в субботу 24 апреля местами пройдет дождь, днем будет +12…+17 градусов, ночью +2…+7 градусов.