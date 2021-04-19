В Татарстане осудили местного жителя, который признан виновным в покушении на убийство директора «УНИКСа». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Установлено, что в ноябре 2019 года Ринат Фархутдинов пришел в полицию с явкой с повинной, рассказав о совершенном преступлении более 20 лет назад. В 1999 году в Казани неустановленный участник ОПГ «Тукаевские» предложил директору «УНИКС» регулярно передавать ему часть прибыли. Получив отказ, злоумышленник решил убить потерпевшего. В сентябре 1999 года он обратился к участнику ОПГ «Хади Такташ» за 10 000 долларов США убить директора.

В результате 4 ноября 1999 года Фархутдинов с подельников приехали к зданию «УНИКС» и стали поджидать потерпевшего. Когда потерпевший сел в машину в него более шести раз выстрелили. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Директору была оказана медпомощь.

Суд назначил Фархутдинову наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет.