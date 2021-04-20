История с госпитализацией игрока ХК "Авангард" после матча с казанским "Ак Барсом" шокировала россиян, причем не только фанатов хоккея. Ситуация обсуждали на самых разных уровнях.

Что может означать произошедшее и о каких событиях в рядах казанской команды это может свидетельствовать, поразмышлял для ProKazan.ru журналист Павел Кулюк.

Когда финансовые интересы становятся выше спортивных, возникают информационные войны, превращающие спорт в бизнес. К счастью, российский хоккей с этим сталкивается нечасто. С 2013 по 2021 год было отмечено три информационных войны между командами. В финале КХЛ 2013-2014 годов схлестнулись в информационном противоборстве "Металлург" и пражский "Лев", да в 2020 году "Динамо" и "Спартак" поспорили друг с другом вне формата игры.

Третий случай произошел 5 апреля 2021 года. Во время игры казанского "Ак Барса" и омского "Авангарда" капитан последнего Алексей Емелин был госпитализирован после столкновения с другим игроком. После этого появилась информация о нахождении наркотиков в его крови и как следствие активизировались допинг-менеджеры. В последующем сообщалось, что наркотиками оказались обезболивающие лекарства с кодеином (опиат).

Произошедшее с капитаном несколько дезорганизовало "Авангард". Но удар оказался не смертельным. В третьей, решающей игре "Ак Барс" проиграл "Авангарду" и лишился возможности выступить в финале Кубка Гагарина.

Впрочем, в складывающейся ситуации важно вовсе не это. А сам факт информационной войны, инициированной казанским клубом. Вся информация, озвученная в отношении лидера омского "Авангарда", исходила из источников в Казани. Данные имели одинаковую негативную смысловую нагрузку и не предполагали альтернативных точек зрения, хотя и озвучивалась различными источниками. Мало того, информация на проверку оказалась не верна. Это указывает на спланированные действия целой группы людей, а не ошибку одного журналиста. Событие указывает и на тектонические сдвиги в некогда нерушимой и мощной команде. Сейчас "Ак Барс" переживает не лучшие времена. Зарплатный бюджет клуба снижается третий год подряд. Но это вовсе не гарантирует такое же длительное сокращение амбиций игроков и тренерского состава клуба.

Новый наставник казанцев пришел в клуб еще при сытой жизни в 2019 году. Да и большинство оставшихся в составе игроков еще помнят гигантские зарплаты доковидной поры, хотя им и пришлось согласиться на продление контрактов при снизившихся зарплатах.

В складывающейся ситуации победа в Кубке Гагарина стала бы естественным основанием если не для преумножения, то хотя бы сохранения бюджета от секвестрования. Ведь его снижение измеряется десятками процентов или полумиллиардными суммами в год. Некогда лидировавший по объему бюджета в восточной конференции "Ак Барс" теперь скатился по данному показателю на третье место. И дело здесь не столько в установке КХЛ "потолка" бюджета в размере 900 млн. рублей.

Основную угрозу для хоккеистов представляет снижение прибыли главного спонсора клуба – "Татнефти". В 2020 году чистая прибыль компании сократилась на 46,2%, что ставит под большое сомнение поддержание зарплатных амбиций хоккеистов и их руководства. Вследствие этого спортсмены и попробовали сыграть в несвойственные им информационные игры.

Их отрицательный результат нам известен. Вследствие чего возникает высокая вероятность досрочной ротации части тренерского состава и игроков. Парадокс, но на уход из клуба в текущей ситуации окажутся способны вовсе не "крысы", а те кадры, которые уверены в том, что найдут лучшую долю за пределами "Ак Барса". А к ним относятся как раз наиболее профессиональные игроки. Все прочие в клубе останутся, что породит новую волну деградации команды и, как следствие, снижение в ней зарплат.

Правильным ли окажется данный прогноз, покажет текущий сезон. Ну а пока что "Ак Барс" еще сохраняет прежний лоск с новыми зарплатами.

Мнение журналиста может не совпадать с позицией редакции. В статье использованы фотографии из официальной группы ХК "Ак Барс".