Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Так, 15 апреля в отдел полиции «Сафиуллина» обратились родители 12-летней девочки. Они сообщили, что 14 апреля в одном из магазинов на Проспекте Победы неизвестный мужчина трогал их дочь за ягодицы.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали на улице Петербургская, им оказался 28-летний местный житель. Свою вину он признал и рассказал, что хотел познакомиться с девушкой, но когда она обернулась, понял, что она несовершеннолетняя.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия». Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.