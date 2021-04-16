26 апреля в столице Татарстана стартует акция по раздаче георгиевских ленточек. Об этом сообщается на сайте мэрии со ссылкой на Комитет по делам детей и молодежи.

В России акция "Георгиевская ленточка" проводится уже 16 лет. Получить ленточку жители Казани могут у часов на Баумана и в парке имени Горького. Всего планируется в ходе акции раздать 15 тысяч лент.

Тем временем в казанском Кремле еще не принято окончательное решение о том, как будет отмечаться в 2021 году День Победы. Идет анализ эпидемиологической ситуации.