15 апреля в Казани прошла в седьмой матче финала Восточной конференции. «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 4:3, победную шайбу противник забросил в овертайме. В результате Казань вылетает из борьбы за Кубок Гагарина в шаге до финала.

За отличный сезон поблагодарил хоккеистов и президент Татарстана Рустам Минниханов. На своей странице в соцсетях он опубликовал ролик с игроками.

«Мы были очень близки к финалу, боролись до последней секунды! Благодарю за самоотверженность. Особо хочу поблагодарить всех болельщиков нашей команды "Ак Барс!"», - подписано видео.

В целом все болельщики отнеслись с пониманием к проигрышу команды.

«Спасибо за невероятные эмоции! Спасибо за то, что мы бились с достойным соперником!»

«Отличная игра все равно, не расстраиваемся, ребят!! Ак Барс, спасибо за сезон, он получился просто бомбезным!!!»

«Ребята красавцы, сражались до конца! Спасибо за сезон»

«Всем спасибо за сезон!!! Никому не расстраиваться, мы обязательно возьмём свой!!».