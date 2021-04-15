В сети бурно обсуждают видео, на котором собралась толпа молодых людей, один из них был в подгузнике, остальные с камерами. При этом они заняли целую полосу, что возмутило водителей.

«Вчера увидела, как на Ленинской дамбе парня в памперсе снимали. Что вообще происходит? Кто в курсе?», - подписала видео жительница Казани.

В комментариях предположили, что это очередные тиктокеры и «ГИБДД на них нет!».

«Реклама подгузников для взрослых»

«Деньги есть ума не надо»

«С тиктокеров налог брать солидный, чтобы невыгодно было заниматься»

«Всякую чушь потом выкладывают»

«В принципе им грозит штраф»

«Объезжал вчера этих умников. Создавали аварийную ситуацию. Встав на транспортной дамбе в крайнем левом ряду и бегая по проезжей части с фотоаппаратами. У нас ГИБДД без масок умеет только ловить, останавливая автобусы»

«Каждому тысяч по 50 штраф выписать».