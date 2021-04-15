Банда Бонни и Клайда из Казани прогремела на всю страну. Дерзкие ограбления ювелирных магазинов и почтовых отделений, сплоченность коллектива, солидный арсенал оружия и боеприпасов. И это не все. Еще немного любовной лирики. 14 апреля 2021 года стало известно, что уголовное дело на ОПГ поступило в суд Петербурга. Кто же они - современные Бонни и Клайд?

Справка

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии. В разное время в их банду входили: Бак Бэрроу, старший брат Клайда; Бланш Бэрроу, жена Бака; Рэймонд Гамильтон, В. Д. Джонс, Джо Палмер, Ральф Фултс и Генри Метвин. И, хотя сейчас они известны по примерно двенадцати ограблениям банков, Бэрроу предпочитал грабить небольшие магазинчики, парикмахерские и заправки.

Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц.

Сами Бонни и Клайд были убиты техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана. История многократно экранизирована.

Дошло до суда

Судить Ильдара Гиниятуллина и его возлюбленную Розу Аглемзянову будут в Петербурге. Собственно, именно Ленинградской области от налетчиков досталось больше всего.

Пара организовала ОПГ, и сейчас их обвиняют в бандитизме, 9 эпизодах разбоя организованной группой и в особо крупном размере, а также незаконном хранении оружия организованной группой.

Материалы дела включают в себя несколько толстых томов с описанием похождений казанских влюбленных и троих их товарищей.

Следователи установили, что в мае 2011 года Гиниятуллин создал банду и возглавил ее в Петербурге. У него имелся криминальный опыт - в 2008 году он участвовал в составе ОПГ в Казани в хищении.

Следствие отметило, что мужчина обладает выдающимися организаторскими и лидерскими качествами.

В качестве соратницы он привлёк Розу Аглемзянову, находившуюся на тот момент в федеральном розыске за кражу из банка в Казани. Пара стала жить вместе. После исчезновения из Казани в августе 2009 года Роза перебралась в Петербург, некоторое время жила во Всеволожске. Использовала паспорт на чужое имя.

Затем Гиниятуллин привлёк к своему делу ещё троих знакомых.

До 2014 года банда успешно действовала, причем, налеты отличались наглостью и дерзостью. Запаслись оружием, боеприпасами, врывались в ювелирные магазины, отделения Почты России. Угрожая оружием, собирали все ценное и так же стремительно скрывались. В банде существовал четкий принцип - меньше миллиона - это не выручка, цели ставили глобальные и достигали их.

Группа совершила ряд разбойных нападений на сеть ювелирных магазинов "585" и "Почту России". Потерпевшим был нанесён крупный и особо крупный ущерб. Так, ИП "Портнянко Л.И." потерял в схватке с бандитами 2,7 млн рублей, ИП "Смирнов А.С." — 1,9 млн, ООО "Групп Торг" — 2,7 млн, ООО "Групп Торг" — 3,3млн, ОАО "Ювелирторг" — 6,8 млн рублей.

Были у банды и промахи. Например, при нападении на ООО "Ломбард "Доверие", ОАО "Ювелирторг", отделение "Почта России" в Борисовой Гриве — денег там не было. При этом желаемой целью всегда ставилась добыча более 1 миллиона рублей.

Что касается незаконного хранения и перевозки оружия, то Ганиятуллину вменяют то, что в период с декабря 2012 по февраль 2013-го он купил револьвер переделанный из сигнального револьвера "Наган-С" ("Блеф") под 5,6 мм патроны кольцевого воспламенения, а также боеприпасы к нему.

Ирина Волк, официальный представитель ГУ МВД РФ, сообщила, что задержание провели и дело расследовали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Окончено расследование уголовного дела в отношении организатора вооруженной группы. Пять участников банды были задержаны оперативниками уголовного розыска. Причиненный ущерб составил порядка 17,5 миллиона рублей". Также она добавила, что лидер банды в 2015 году Верховным судом Республики Татарстан был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Она также рассказала, что, по версии следствия, трое из его подручных были жителями Всеволожского района. Лидер снабдил сообщников огнестрельным оружием, которое они применяли при нападениях: обрез гладкоствольного охотничьего ружья и два револьвера.