Наверх

Новости Казани и РТ

13:11, сегодня
В Челнах школьница провалилась под лед
12:38, сегодня
Мамы-декретницы стали жертвами финансовой пирамиды в Набережных Челнах
11:03, 14.04.2021
Очень музыку любил: бывший ученик музыкальной школы в Челнах украл из нее электрогитару и усилитель
16:18, 13.04.2021
В Челнах спасли двух рыбаков, оказавшихся на льдине отрезанными водой
14:57, 13.04.2021
Знакомство в интернете: девушку из Челнов чуть не зарезал виртуальный ухажер
13:19, 13.04.2021
В Заинске водитель сбил 7-летнюю девочку на переходе
12:08, 13.04.2021
22-летняя автоледи врезалась в дерево в Нижнекамске и впала в кому
17:42, 12.04.2021
Сотрудники полиции раскрыли схему, по которой в Нижнекамске инвалидность оформляли за деньги
10:40, 12.04.2021
«Тяжело болел, не справился»: в Челнах тело 30-летнего мужчины нашли под окнами многоэтажки
16:52, 09.04.2021
Приговор челнинскому бизнесмену Дамиру Бибишеву оставлен без изменений Верховным судом РТ
16:27, 09.04.2021
В Татарстан на следующей неделе придет на удивление летняя погода
14:59, 09.04.2021
15-летняя девочка из Набережных Челнов поразила жюри международного вокального телешоу и выиграла
10:52, 09.04.2021
Бездомный бомж зверски расправился с пнувшим его мужчиной в Набережных Челнах
15:51, 08.04.2021
Суд Челнов приостановил стройку дома в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:32, 08.04.2021
Местный Тайсон: молодой человек в Татарстане спьяну в ссоре откусил часть уха товарищу
14:34, 08.04.2021
Мужчина в Татарстане набросился с топором на сына-подростка
11:33, 08.04.2021
Тело умершего мужчины несколько часов пролежало на улице у больницы в Татарстане
11:01, 08.04.2021
Друзья погибшего 7-летнего мальчика все знали и молчали: стали известны подробности трагедии в РТ
09:28, 08.04.2021
Спасатели нашли тело пропавшего ранее семилетнего ребенка в Татарстане
12:10, 07.04.2021
«Голодный бедный» студент в Челнах жестоко избил прохожего у магазина
09:49, 07.04.2021
Мужеложество со школьной скамьи: житель Челнов снял на видео, чем занимаются мальчики во дворе
09:30, 07.04.2021
Врачи рассказали, почему горячий чай может быть смертельно опасным
17:01, 06.04.2021
Волонтеры в Татарстане заподозрили мужчину в поедании собак и обратились в полицию
12:55, 06.04.2021
Живодер был изощренным: трупы собак, запакованные в отдельные пакеты, нашли под Челнами
12:39, 06.04.2021
В Набережных Челнах на видео попал голый малыш, разгуливающий по ресторану ближе к полуночи
Фото: коллаж prokazan.ru из скриншотов видео МВД

«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани

15.04.2021, 11:39 350 0 prokazan.ru
История на грани криминала и мелодрамы подходит к концу
Банда Бонни и Клайда из Казани прогремела на всю страну. Дерзкие ограбления ювелирных магазинов и почтовых отделений, сплоченность коллектива, солидный арсенал оружия и боеприпасов. И это не все. Еще немного любовной лирики. 14 апреля 2021 года стало известно, что уголовное дело на ОПГ поступило в суд Петербурга. Кто же они - современные Бонни и Клайд?

Справка

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии. В разное время в их банду входили: Бак Бэрроу, старший брат Клайда; Бланш Бэрроу, жена Бака; Рэймонд Гамильтон, В. Д. Джонс, Джо Палмер, Ральф Фултс и Генри Метвин. И, хотя сейчас они известны по примерно двенадцати ограблениям банков, Бэрроу предпочитал грабить небольшие магазинчики, парикмахерские и заправки.
Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц.
 
Сами Бонни и Клайд были убиты техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана. История многократно экранизирована.

Дошло до суда

Судить Ильдара Гиниятуллина и его возлюбленную Розу Аглемзянову будут в Петербурге. Собственно, именно Ленинградской области от налетчиков досталось больше всего. 
 
Пара организовала ОПГ, и сейчас их обвиняют в бандитизме, 9 эпизодах разбоя организованной группой и в особо крупном размере, а также незаконном хранении оружия организованной группой.   
Материалы дела включают в себя несколько толстых томов с описанием похождений казанских влюбленных и троих их товарищей.
 
Следователи установили, что в мае 2011 года Гиниятуллин создал банду и возглавил ее в Петербурге. У него имелся криминальный опыт - в 2008 году он участвовал в составе ОПГ в Казани в хищении.

Следствие отметило, что мужчина обладает выдающимися организаторскими и лидерскими качествами. 

В качестве соратницы он привлёк Розу Аглемзянову, находившуюся на тот момент в федеральном розыске за кражу из банка в Казани. Пара стала жить вместе. После исчезновения из Казани в августе 2009 года Роза перебралась в Петербург, некоторое время жила во Всеволожске. Использовала паспорт на чужое имя.
 
Затем Гиниятуллин привлёк к своему делу ещё троих знакомых.
До 2014 года банда успешно действовала, причем, налеты отличались наглостью и дерзостью. Запаслись оружием, боеприпасами, врывались в ювелирные магазины, отделения Почты России. Угрожая оружием, собирали все ценное и так же стремительно скрывались. В банде существовал четкий принцип - меньше миллиона - это не выручка, цели ставили глобальные и достигали их.

Группа совершила ряд разбойных нападений на сеть ювелирных магазинов "585" и "Почту России". Потерпевшим был нанесён крупный и особо крупный ущерб. Так, ИП "Портнянко Л.И." потерял в схватке с бандитами 2,7 млн рублей, ИП "Смирнов А.С." — 1,9 млн, ООО "Групп Торг" — 2,7 млн, ООО "Групп Торг" — 3,3млн, ОАО "Ювелирторг" — 6,8 млн рублей.

Были у банды и промахи. Например, при нападении на ООО "Ломбард "Доверие", ОАО "Ювелирторг", отделение "Почта России" в Борисовой Гриве — денег там не было. При этом желаемой целью всегда ставилась добыча более 1 миллиона рублей.  
 
Что касается незаконного хранения и перевозки оружия, то Ганиятуллину вменяют то, что в период с декабря 2012 по февраль 2013-го он купил револьвер переделанный из  сигнального револьвера "Наган-С" ("Блеф") под 5,6 мм патроны кольцевого воспламенения, а также боеприпасы к нему.    
 
Ирина Волк, официальный представитель ГУ МВД РФ, сообщила, что задержание провели и дело расследовали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Окончено расследование уголовного дела в отношении организатора вооруженной группы. Пять участников банды были задержаны оперативниками уголовного розыска. Причиненный ущерб составил порядка 17,5 миллиона рублей". Также она добавила, что лидер банды в 2015 году Верховным судом Республики Татарстан был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Она также рассказала, что, по версии следствия, трое из его подручных были жителями Всеволожского района. Лидер снабдил сообщников огнестрельным оружием, которое они применяли при нападениях: обрез гладкоствольного охотничьего ружья и два револьвера.

Криминальная любовь

Роза Аглемзянова своего напарника и любовника стоила. Она, бывшая сотрудника татарстанского филиала банка "Райффайзен", была арестована не в Казани, а в Петербурге, хотя ее криминальный путь начинался с Татарстана.
 
Розу Аглемзянову искали с тех пор, как 1 августа 2009 года из казанского отделения "Райффайзенбанка" пропали 11,4 млн рублей. Полицейские полагали, что женщину ликвидировали члены банды ее возлюбленного Ильдара Гиниятуллина. Но просчитались. Ильдар слишком любит свою музу, чтобы "пустить ее в расход".
Пока у пары были деньги, украденные из казанского банка, они затаились, но к 2011 году запасы финансов закончились. Паре пришлось "идти работать".
Все было успешно, пока не случилась "проруха на старуху".
 
"Погорели" Бонни и Клайд из Казани на почтовом фургоне. 11 июня 2014 года в Щеглово приехала машина "Почты России". В ней лежали 3,5 млн рублей. Два человека в масках и с пистолетами выбежали из кустов и потребовали деньги. Вооруженные сопровождающие оказали сопротивление. 
 
Гиниятуллин был ранен, а напарнику велел уходить. По оставленным в брошенном в паре километров автомобиле уликам эксперты определили, что напарником была женщина. 
 
Чтобы отвести подозрения от любимой, Гиниятуллин рассказал свою версию налета, в которой Розе принадлежала роль заложницы. Напарником же якобы был мужчина.
 
Ильдара этапировали в Казань, Верховный суд в октябре 2015 года приговорил его к 12 годам колонии.
 
Роза оказалась далека от убеждений декабристских жен. До 2019 года она, по версии следствия, участвовала в разбойных нападениях на ювелирные магазины, в том числе сети "585", в составе группы. Трое ее предполагаемых подельников тоже арестованы.

 

Специальный репортаж Новости России Казань Криминал
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
В Казани отстранили от работы водителя автобуса, который допустил падение женщины и ребенка
20-летний студент-медик погиб под колесами «Газели» в Казани
На время подготовки и проведения Казанского марафона перекроют ряд улиц
В Казани загорелся склад в Советском районе
Почти 50,5 млн рублей потратят из бюджета Казани на цветочное оформление города
Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько уходит в другую команду
В Казани на Голубых озерах построят паркинг и лодочную станцию
В Казани 10-летнюю девочку придавило упавшими на нее футбольными воротами
На пепелище сгоревшего сельского дома пожарные обнаружили тела четверых детей
В Казань поступила российская вакцина «ЭпиВакКорона»
Директор фирмы в Казани может отправиться на 6 лет за решетку за аферы с деньгами Фонда кино
Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
Все решится сегодня: допинг-офицеры прибыли на базу казанского «Ак Барса»
Все россияне, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны сдавать тесты на коронавирус
Спасли маму дети: суд арестовал мужчину, который бил, насиловал жену и угрожал ей ружьем
В Татарстане назначили нового главврача Республиканской клинической психиатрической больницы
15 апреля в Татарстане станет самым теплым днем на неделе
Участковый в Казани застрелил мужчину, который напал на него с ножом
Жители Казани не смогут пожарить шашлыки в майские праздники
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
11:55, 13.04.2021
Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
09:50, 13.04.2021
Издевались долго: двое мужчин и женщина побили и изнасиловали 18-летнюю девушку
14:28, 12.04.2021
В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул
12:55, 12.04.2021
Мужчина с ножом набросился на беременную в подъезде и тяжело ранил в живот
10:07, 12.04.2021
Дети, играя на улице, нашли мину времен Великой Отечественной войны
09:53, 12.04.2021
Соседка космонавта Юрия Гагарина рассказала о дурной примете в день его смерти
15:54, 11.04.2021
Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
14:49, 11.04.2021
Переходившего мост ребенка чуть не унесло потоками талой воды
09:51, 11.04.2021
Ученые назвали, на сколько точно продлевается жизнь при отказе от алкоголя
10:35, 10.04.2021
Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки
13:11, 09.04.2021
Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
12:59, 09.04.2021
Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
10:36, 09.04.2021
Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов в концентрационных лагерях
16:13, 08.04.2021
Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
10:46, 08.04.2021
Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
10:00, 08.04.2021
«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
15:00, 07.04.2021
6-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
12:37, 07.04.2021
В Сети призывают наказать тиктокершу, которая обучает трехлетнего малыша ругаться матом
11:03, 07.04.2021
Самое дорогое ДТП: челнинский предприниматель разбил вдрызг арендованный Lamborghini за 20 млн
10:40, 07.04.2021
Нажил непосильным трудом: у бывшего гаишника нашли имущества на 44 миллиона рублей
16:23, 06.04.2021
Самого главного не учел: охранник сам заминировал школу, чтобы получить потом премию
10:14, 06.04.2021
Отцы школьников подрались на глазах у детей после ссоры в родительском чате
09:59, 06.04.2021
Никто не признается: мужчине врачи по ошибке удалили желудок
16:39, 05.04.2021
Беглый предприниматель из Челнов Гафаров прокомментировал стрельбу в Турции из-за его долгов
13:06, 05.04.2021
Неизвестный мужчина обстрелял детей на игровой площадке, есть пострадавшие
11:25, 05.04.2021
Куда податься, чтобы получить полмиллиона: названы самые денежные вакансии Челнов и Казани
10:48, 05.04.2021
Россиян предупредили, какими могут быть последствиях их отказа от вакцинации от коронавируса
10:29, 05.04.2021
Истязали почти сутки: мужчина и женщина изнасиловали 32-летнюю воспитательницу детсада
15:31, 04.04.2021
Устроил аварию, прокатил на капоте очевидца: ребенок за рулем авто набедокурил и попытался скрыться
12:25, 04.04.2021
«Может, делал селфи»: трагически погиб 14-летний сын худрука студии «Непоседы»
17:26, 03.04.2021
Россиянка, которой бывший муж отрубил руки, ждет ребенка
16:00, 02.04.2021
Газовые гиганты и новые звезды: астрономы рассказали, чем можно полюбоваться в небе в апреле
15:40, 02.04.2021
Около тысячи россиян заболели коронавирусом после полного курса вакцинации
14:56, 02.04.2021
Шоу «Дом-2» перезапустят в апреле
09:43, 02.04.2021
Задержан врач-стоматолог, после посещения которого скончалась 5-летняя пациентка
13:00, 01.04.2021
Правительство утвердило новые правила назначения детских пособий - как теперь их оформить?
11:00, 31.03.2021
Минздрав заявил о вероятности третьей волны коронавируса
10:19, 31.03.2021
Школьницу доставили в больницу из-за критического недоедания дома
16:30, 29.03.2021
Била локтем, добивала кулаками: знойная крымчанка забила жителя Набережных Челнов до смерти
14:21, 29.03.2021
Теперь точно бросит: женщина подожгла соседа за то, что он курил в подъезде
14:02, 29.03.2021
23-летний парень, от которого забеременела пятиклассница, заявил, что получает угрозы прямо на улице
12:12, 29.03.2021
Житель Челнов выиграл 100 тысяч рублей у знатоков «Что? Где? Когда?», задав им вопрос про макароны
09:57, 29.03.2021
Сортировщики на городской свалке нашли тела двух новорожденных младенцев в мешке
09:23, 29.03.2021
Рецидивисты в колонии строгого режима устроили бунт и вскрыли вены в знак протеста против насилия
14:00, 26.03.2021
Утонул в реке, катаясь на лыжах: трагически погиб легендарный рок-музыкант Александр Липницкий
13:00, 26.03.2021
Минимум - не трогать: Путин рекомендовал защитить от долгового взыскания минимальный доход россиян
10:18, 26.03.2021
Пять грузовиков в кучу: житель Татарстана спровоцировал массовую аварию на трассе под Челябинском
09:14, 26.03.2021
Устал терпеть: 15-летний подросток до смерти забил свою пьющую мать за ее загулы
13:30, 25.03.2021
Думал, что уже не найдут: задержан боевик, напавший на легендарную 6 роту десантников
12:34, 25.03.2021
Охота на ведьм: 80-летнюю целительницу недовольный клиент пытал, истязал и задушил
10:21, 25.03.2021
Следственный комитет возбудил дело и опубликовал первое видео с места сожжения новорожденного в лесу
10:00, 25.03.2021
Конец эпохе анонимности: Роскомнадзор намерен брать паспортные данные при регистрации в соцсетях
16:30, 23.03.2021
Еще есть время: ряд льгот, принятых в связи с коронавирусом, будут отменены с 1 апреля
09:33, 23.03.2021
Семейный бизнес: вынесен приговор матери-сиделке и сыну-рецидивисту, пытавшим пожилых людей
16:00, 22.03.2021
Уже скоро: ритейлеры предупредили о предстоящем повышении цен на одежду, обувь и аксессуары
12:00, 22.03.2021
Руководителя патриотического кружка арестовали за растление несовершеннолетних девочек
10:37, 22.03.2021
Как живут коррупционные губернаторы: опубликовано видео обыска у главы Пензенской области
14:44, 21.03.2021
Медики назвали возраст, после которого худеть противопоказано
16:09, 20.03.2021
Мать напоила своего двухмесячного малыша лимонной кислотой: ребенок в реанимации
09:03, 20.03.2021
Гидрометцентр назвал сроки наступления настоящего весеннего тепла в Татарстане
12:00, 19.03.2021
Нетрезвый депутат, ответственный за депутатскую этику, избил двух полицейских в отделении
11:00, 19.03.2021
Российский финансист рассказала, как можно быстро накопить миллион обычному россиянину
18:00, 18.03.2021
«Ангелы поймали»: 11-летний мальчик выпал с балкона на 25 этаже на крышу авто и остался жив
11:00, 18.03.2021
«Делать было нечего»: спасатели 10 часов искали мужчину, вызвавшего их просто так, от скуки
18:00, 17.03.2021
Учительница отправила свое интимное видео школьнику и стала фигурантом уголовного дела