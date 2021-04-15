«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
15.04.2021, 11:393500prokazan.ru
История на грани криминала и мелодрамы подходит к концу
Банда Бонни и Клайда из Казани прогремела на всю страну. Дерзкие ограбления ювелирных магазинов и почтовых отделений, сплоченность коллектива, солидный арсенал оружия и боеприпасов. И это не все. Еще немного любовной лирики. 14 апреля 2021 года стало известно, что уголовное дело на ОПГ поступило в суд Петербурга. Кто же они - современные Бонни и Клайд?
Справка
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии. В разное время в их банду входили: Бак Бэрроу, старший брат Клайда; Бланш Бэрроу, жена Бака; Рэймонд Гамильтон, В. Д. Джонс, Джо Палмер, Ральф Фултс и Генри Метвин. И, хотя сейчас они известны по примерно двенадцати ограблениям банков, Бэрроу предпочитал грабить небольшие магазинчики, парикмахерские и заправки.
Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц.
Сами Бонни и Клайд были убиты техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана. История многократно экранизирована.
Дошло до суда
Судить Ильдара Гиниятуллина и его возлюбленную Розу Аглемзянову будут в Петербурге. Собственно, именно Ленинградской области от налетчиков досталось больше всего.
Пара организовала ОПГ, и сейчас их обвиняют в бандитизме, 9 эпизодах разбоя организованной группой и в особо крупном размере, а также незаконном хранении оружия организованной группой.
Материалы дела включают в себя несколько толстых томов с описанием похождений казанских влюбленных и троих их товарищей.
Следователи установили, что в мае 2011 года Гиниятуллин создал банду и возглавил ее в Петербурге. У него имелся криминальный опыт - в 2008 году он участвовал в составе ОПГ в Казани в хищении.
Следствие отметило, что мужчина обладает выдающимися организаторскими и лидерскими качествами.
В качестве соратницы он привлёк Розу Аглемзянову, находившуюся на тот момент в федеральном розыске за кражу из банка в Казани. Пара стала жить вместе. После исчезновения из Казани в августе 2009 года Роза перебралась в Петербург, некоторое время жила во Всеволожске. Использовала паспорт на чужое имя.
Затем Гиниятуллин привлёк к своему делу ещё троих знакомых.
До 2014 года банда успешно действовала, причем, налеты отличались наглостью и дерзостью. Запаслись оружием, боеприпасами, врывались в ювелирные магазины, отделения Почты России. Угрожая оружием, собирали все ценное и так же стремительно скрывались. В банде существовал четкий принцип - меньше миллиона - это не выручка, цели ставили глобальные и достигали их.
Группа совершила ряд разбойных нападений на сеть ювелирных магазинов "585" и "Почту России". Потерпевшим был нанесён крупный и особо крупный ущерб. Так, ИП "Портнянко Л.И." потерял в схватке с бандитами 2,7 млн рублей, ИП "Смирнов А.С." — 1,9 млн, ООО "Групп Торг" — 2,7 млн, ООО "Групп Торг" — 3,3млн, ОАО "Ювелирторг" — 6,8 млн рублей.
Были у банды и промахи. Например, при нападении на ООО "Ломбард "Доверие", ОАО "Ювелирторг", отделение "Почта России" в Борисовой Гриве — денег там не было. При этом желаемой целью всегда ставилась добыча более 1 миллиона рублей.
Что касается незаконного хранения и перевозки оружия, то Ганиятуллину вменяют то, что в период с декабря 2012 по февраль 2013-го он купил револьвер переделанный из сигнального револьвера "Наган-С" ("Блеф") под 5,6 мм патроны кольцевого воспламенения, а также боеприпасы к нему.
Ирина Волк, официальный представитель ГУ МВД РФ, сообщила, что задержание провели и дело расследовали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"Окончено расследование уголовного дела в отношении организатора вооруженной группы. Пять участников банды были задержаны оперативниками уголовного розыска. Причиненный ущерб составил порядка 17,5 миллиона рублей". Также она добавила, что лидер банды в 2015 году Верховным судом Республики Татарстан был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Она также рассказала, что, по версии следствия, трое из его подручных были жителями Всеволожского района. Лидер снабдил сообщников огнестрельным оружием, которое они применяли при нападениях: обрез гладкоствольного охотничьего ружья и два револьвера.
Криминальная любовь
Роза Аглемзянова своего напарника и любовника стоила. Она, бывшая сотрудника татарстанского филиала банка "Райффайзен", была арестована не в Казани, а в Петербурге, хотя ее криминальный путь начинался с Татарстана.
Розу Аглемзянову искали с тех пор, как 1 августа 2009 года из казанского отделения "Райффайзенбанка" пропали 11,4 млн рублей. Полицейские полагали, что женщину ликвидировали члены банды ее возлюбленного Ильдара Гиниятуллина. Но просчитались. Ильдар слишком любит свою музу, чтобы "пустить ее в расход".
Пока у пары были деньги, украденные из казанского банка, они затаились, но к 2011 году запасы финансов закончились. Паре пришлось "идти работать".
Все было успешно, пока не случилась "проруха на старуху".
"Погорели" Бонни и Клайд из Казани на почтовом фургоне. 11 июня 2014 года в Щеглово приехала машина "Почты России". В ней лежали 3,5 млн рублей. Два человека в масках и с пистолетами выбежали из кустов и потребовали деньги. Вооруженные сопровождающие оказали сопротивление.
Гиниятуллин был ранен, а напарнику велел уходить. По оставленным в брошенном в паре километров автомобиле уликам эксперты определили, что напарником была женщина.
Чтобы отвести подозрения от любимой, Гиниятуллин рассказал свою версию налета, в которой Розе принадлежала роль заложницы. Напарником же якобы был мужчина.
Ильдара этапировали в Казань, Верховный суд в октябре 2015 года приговорил его к 12 годам колонии.
Роза оказалась далека от убеждений декабристских жен. До 2019 года она, по версии следствия, участвовала в разбойных нападениях на ювелирные магазины, в том числе сети "585", в составе группы. Трое ее предполагаемых подельников тоже арестованы.
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