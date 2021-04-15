Прокуратура РТ инициировала проведение проверки по факту падения футбольных ворот на 10-летнюю школьницу в Казани. Все случилось 14 апреля на детской площадке на улице Р. Зорге.

Девочка получила тяжелые травмы, она госпитализирована в ДРКБ, предварительно у школьницы диагностированы сотрясение мозга и ушибы легкого.

Прокуроры намерены установить, что был ответственен за футбольные ворота. Они и площадка, на которой они установлены, обязательно должны быть на балансе у какой-либо организации. После этого проверят, учитывала ли эта организация требования безопасности и соблюдала ли соответствующее законодательство.

Ход проверки взяла на контроль прокуратура Советского района Казани.