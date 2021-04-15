В Японии кошку по кличке Коко, спасшую человека, на один день назначили руководителем отдела полиции в префектура Тояма. Таких почестей животное удостоилось за свой мужественный поступок.

Пожилой мужчина в префектуре упал в рос со сточной водой. Так и утонул бы бедолага, если бы не Коко. Кошка уселась на краю рва и начала пристально смотреть в воду. Необычное поведение питомицы заметила ее хозяйка, подошла и увидела тонущего. Только это и спасло жизнь пенсионеру.

Кошка Коко получила от полиции грамоту, ей выдали форменную одежду по размеру, специально сшитую для нее, на голову водрузили небольшую фуражку.

На посту начальник полиции префектуры животное успело принять участие в уроке безопасности на дорогах для малышей из местной школы и даже "подписало" декларацию, оставив на документе оттиск лапки, которую окунули предварительно в красную тушь.