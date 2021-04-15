Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту гибели четверых человек из-за отравления угарным газом. По сообщениям ТАСС, информацию подтвердили представители республиканского следственного управления СК.

Трагедия случилась в селе Аксубаево. Угарным газом отравились насмерть двое супругов и двое их детей - 2000 и 2002 годов рождения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи решают вопрос о проведении необходимых экспертиз.