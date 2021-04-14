Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий, уехал с места преступления на обычном городском автобусе. Об этом Киллер, который застрелил в фитнес-клубе на северо-западе Москвы криминального авторитета и вора в законе, уехал с места преступления на обычном городском автобусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции.

На автобусе киллер добрался до Новопесчаной улицы и вышел, чтобы пересесть на другой транспорт. Потом водитель автобуса нашел в салоне сумку с вещами - кое-какие патроны и снаряженный пистолет "Глок".

По подозрению в убийстве криминального авторитета разыскивается 35-летний мужчина кавказской внешности, рост около 180 см, спортивного телосложения. С места преступления изъяты пистолет-пулемет "Скорпион" со сбитым номером и двумя снаряженными магазинами, два магазина с патронами "Браунинг" и Luger, а также пять гильз Luger.