После жалоб пассажиров два кондуктора в Казани вызваны на дисциплинарные комиссии. Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

В первом случае кондуктор дал билет без даты и времени, во втором – кондуктор взяла 30 рублей, вместо 35 и не дала билет. Парню рядом также не дала билет. Решение в отношении сотрудников, будут принимать директора АТП.

Жалобы от пассажиров продолжают поступать. Среди них – кондуктор при попытке оплаты банковской картой просил дать ему 30 рублей наличными, но без билета. Кондуктор дал вместо билета, отчет за смену и сказал, что это новый вид билетов.