Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России настоятельно порекомендовал туроператорам остановить продажу путевок в Турцию с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Об этом на брифинге оперштаба заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией приостановили из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в данных государствах.

В оперштабе пообещали внимательно следить за ситуацией, и, как только она стабилизируется, россиян оперативно проинформируют, чтобы они смогли купить интересующие их туры и все-таки отдохнуть этим летом.