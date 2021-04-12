В Пензенской области психолог регионального реабилитационного центра для детей-инвалидов решила довести подростка до суицида за неуважение. Над 15-летней девочкой издевались сверстники.

В ходе расследования выяснилось, что одним из эпизодов из-за которого она решила свести счеты с жизнью, инцидент со сверстниками: ее якобы вырвало на кровать, а остальные дети начали над ней издеваться. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Оказалось, что травлю организовала 47-летняя педагог-психолог, по ее мнению девочка не уважала ее, не воспринимала ее слова всерьез. Поэтому женщина решила отомстить, она рассказала, что сама вызвала рвоту и свалила на ребенка. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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