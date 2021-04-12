В Казани на улице Гагарина на одном из домов появилась надпись «Юра, спасибо за космос!». Фотографию опубликовали на странице Кировского и Московского районов.

«Инсталляция, посвященная 60-летию первого полета человека в космос, на днях разместили на крыше дома 103 по ул. Гагарина. Юрий Алексеевич, мы передаем вам большой привет от нас», - написали под фото в аккаунте районов.

Жителям надпись пришлась по душе. Многие в комментариях поблагодарили инициаторов.

К другим новостям:

- В Казани легковушку зажало между автобусом и иномаркой.

- Синоптики Татарстана обещают на неделе до +20 градусов! Уже почти можно загорать.