В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что пассажирка рейса «Казань – Стамбул» решила вывезти с собой незадекларированную сумму денег (10 тысяч долларов). На таможне деньги обнаружили, чтобы скрыть факт правонарушения, женщина дала сотруднику 300 долларов и улетела в Стамбул. Когда она вернулась, узнала, что в отношении нее возбудили уголовное дело.

Также накажут сотрудника таможни, который взял деньги. На данный момент он арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Бездействие». Расследование уголовных дел продолжается.

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