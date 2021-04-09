Жалобы на водителей автобусов не заканчиваются. Вот еще одно видео опубликовали в сети, на кадрах автобус решил свернуть с крайней правой полосы налево, что возмутило водителей легковушек.

«Краснобусам закон не писан», - подписали видео.

На удивление в комментариях жители, видимо уже смирившись с таким поведением водителей автобусов, отметили, что их надо пропускать.

«Нужно понимать, что в автобусе сидит порядка 40 человек и вероятно больше. Всем им можно уступить я думаю во всем»

«Всё такие умные, ужас просто! На недельку хотя бы сядьте за руль автобуса, потом напишите Ваши впечатления»

«Наглость просто. Пользуются чужой добротой. Пока их не будут на место ставить, такими же и будут»

«Всегда сколько видел, так поворачивают автобусы».

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