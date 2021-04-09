Клиенты «Открытия» провели 120 тысяч операций снятия наличных с использованием нового функционала

С начала года клиенты банка провели более 120 тысяч операций снятия наличных по бизнес-картам в банкоматах с выбором символа снятия почти на 9 миллиардов рублей.

Возможность выбора символа (цели) снятия в банкомате – новый функционал, который банк «Открытие» запустил для клиентов из сегмента МСБ в декабре 2020 года. В банкоматах банка индивидуальным предпринимателям доступны для выбора 6 символов, юридическим лицам – 9, включая заработную плату, социальные выплаты (пенсии, пособия) и стипендии со льготной комиссией 0,4%. Ранее снять деньги по такой ставке можно было только через кассу банка и лишь по предварительному заказу.

Пока такая возможность доступна только при снятии средств по пластиковой, а не виртуальной бизнес-карте «Открытия». Выбранная формулировка символа (цели) добавляется по таким операциям в назначение платежа. Данные формулировки соответствуют формулировкам бухгалтерских «кассовых символов». Ранее их выбор был доступен только при снятии наличных через кассу. Это важно и удобно для бухгалтерии и налогового учета клиентов. Теперь они не привязаны к месту расположения и графику работы офиса и могут снимать наличные с выбором цели круглосуточно. Функционал доступен в большинстве банкоматов банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.