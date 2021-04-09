В Казани жители дома на улице Баруди ищут управу на ребенка, который терроризирует десятки человек, сообщает "Вечерняя Казань".
Чадо развлекается довольно специфично: и днем, и ночью барабанит по батареям и стоякам. Жители уверяют, что такое продолжается уже примерно полгода.
У ребенка есть особенности развития, а потому воспитательными методами тут ничего не решить.
«Может, в семье происходит что-то не нормальное, и ребенок таким способом просит помощи?», - высказали свое мнение пользователи Сети в одном из городских пабликов.
Многие отметили: тот факт, что ребенок болен, не должен превращать жизнь десятков семей в форменный кошмар.
комментарии