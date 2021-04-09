В Казани жители дома на улице Баруди ищут управу на ребенка, который терроризирует десятки человек, сообщает "Вечерняя Казань".

Чадо развлекается довольно специфично: и днем, и ночью барабанит по батареям и стоякам. Жители уверяют, что такое продолжается уже примерно полгода.

У ребенка есть особенности развития, а потому воспитательными методами тут ничего не решить.