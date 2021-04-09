В мае на счета россиян может быть совершена масштабная кибератака, предупреждают специалисты, и у них на то имеются основания: еще в марте в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из крупных операторов мобильной связи. Тот, кто покупает его, получает контроль над системой сигнализации SS7 и может спокойно перехватывать звонки и СМС-сообщения всех провайдеров связи, которые связаны с оператором договоренностями о роуминге.

Об этом «Известиям» рассказали в компании DeviceLock, которая занимается борьбой с утечками данных.

Эксперты ожидают, что атака планируется именно против жителей России.

В компании заявили, что атака будет использоваться на перехват авторизационных сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, электронных счетов и кошельков. Перехватив сообщение (о чем абонент даже не догадается), злоумышленники получат полный доступ к личному кабинету банка человека и могут воспользоваться его средствами.

Для защиты от такого рода атак специалисты рекомендуют переключить авторизацию с СМС- на push-уведомления, а также ограничить лимиты на денежные переводы.