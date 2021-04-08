В Якутии следователи возбудили уголовное дело по факту надругательства над женщиной-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, 12 марта уполномоченный полиции ОМВД России в помещении отделения полиции надругался над 32-летней женщиной-инвалидом. Позже мужчину уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

На данный момент подозреваемый задержан, готовятся материалы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике Саха, по факту возможного противоправного действия со стороны сотрудника ОМВД России по Хангаласскому району в отношении 32-летней жительницы, состоящей на учете в психоневрологическом учреждении, было назначено проведение служебной проверки, по результатам которой, он был уволен из органов внутренних дел.

В случае подтверждения вины подозреваемого, он понесет ответственность в соответствии с законом. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.