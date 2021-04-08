Сергей Степин: в фильме «Будь моим Кириллом» я такой же, как в жизни!

8 апреля в прокат вышла легкая романтическая комедия «Будь моим Кириллом» производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ.

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он – всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Лучший друг и муж ее сестры – Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает – у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.

Отца главной героини Саши в фильме сыграл Сергей Степин – актер театра и кино. Мы поговорили с ним о фильме, процессе съемок и о том, чем комедия будет интересна российскому зрителю.

- Сергей, в кино вы начинали с эпизодов, а сейчас у вас много главных ролей. Чувствуете ли Вы, что популярность как – то изменила Вас?

- Даже не знаю, со стороны, наверное, виднее (смеется). А что касается меня, особо ничего и не поменялось. Я все так же езжу на метро. Репетиция новой роли, как и раньше, начинается с чувства беспомощности, а потом происходит отбор, и получается роль. Изменилось, наверное, то, что меня стали больше узнавать. Иногда полицейские останавливают меня, приветствуют и отпускают.

- Расскажите о Вашем герое в фильме «Будь моим Кириллом»? Какой он отец – мягкий или строгий? И какой Вы отец в реальной жизни?

- Папа в фильме такой же, как и я, мягкий, старающийся понять. На самом деле я еще не видел фильма, был занят в театре и пропустил премьеру. По сценарию, главная героиня Саша все-таки больше общается с отцом, папа ее понимает лучше, чем мама. Мама достаточно строгая, а папа мягкий и старающийся понять. В принципе, я такой же и в жизни.

- У вас тоже взрослая дочь, появились поклонники. Скажите, как бы Вы поступили, узнав, что родная дочь Вас обманывает, выставляя за своего парня не того?

- Если бы моя дочь так поступила, приятного здесь было бы, безусловно, мало. Я бы, конечно, попытался поговорить, понять, почему это происходит, почему она скрывает от меня такие важные вещи. Нужно понять причины, может быть, это какое-то юношеское стеснение, либо, наоборот, человек не доверяет мне, нужно выяснить, почему, и попытаться договориться. Мне кажется, это самое важное.

- Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями по поводу такого типа женщин, как Ваша дочь по фильму Саша.

- Поведение моей кино-дочери Саши обусловлено тем, что она находится под определенном прессом: по общепринятому мнению, к 30 годам девушка должна быть замужем, и у нее должны быть дети. А когда этого не происходит, и папа, и мама, бабушки и дедушки, и все окружающие смотрят уже немного косо. Поэтому героиня вынуждена прятаться от этого за своим враньем, обманывать о том что у нее есть парень, и что они вот-вот поженятся. Это можно понять, девушка пытается защититься от давления родственников, социума. Но все-таки рано или поздно правда о том, что парня у нее нет, выходит наружу. Но в итоге Саша поймет, что чувствами невозможно управлять и, как поется в песне, «Любовь нечаянно нагрянет».

- Как Вы думаете, найдёт ли этот фильм отклик у аудитории? Если да, то почему?

- Я уверен, что фильм «Будь моим Кириллом» обязательно найдет свою аудиторию. Он достаточно злободневный. В фильме моя кино-дочь обманывает и родителей и окружающих, что у нее есть парень Кирилл. Сейчас такое время, что молодые могут обманывать и себя и окружающих, уйдя в интернет, в общение на сайты, и проживать там вроде бы настоящую жизнь, забыв о подлинной жизни вокруг. Но рано или поздно, как показывает опыт героини фильма, придется сказать правду и себе и окружающим. И через боль все-таки станет легче, это точно!

- Как готовились к роли, были сложности или курьезы на площадке?

- Курьезы на площадке, конечно, случаются. Что касается меня, самый интересный и значимый момент то, что я познакомился с замечательной актрисой Ириной Розановой. Ирина играет маму главной героини, а я папу. Мы встречались с ней на съемочной площадке и перед тем, как войти в кадр, обговаривали, фантазировали, обсуждали, какая у нее мама, какой папа, кто главный в семье, что папа понимает ее с полувзгляда, а мама может на него рыкнуть. У нас была замечательная творческая атмосфера и я очень благодарен судьбе, что познакомился и поработал с такой актрисой, как Ирина.

- Помимо съемок в кино, вы играете в театре. Поделитесь, чем игра на сцене отличается от игры на камеру в фильме?

- Очень отличается. Представьте, что вы сидите на 20 ряду и можете только догадываться, о чем думает персонаж. А вот кино позволяет это, я бы сказал, разрешает ходить рядом с персонажем и заглядывать ему в глаза, заглядывать в его душу, и видеть подлинное, о чем человек думает, а иногда этого в кадре не происходит. Поэтому, когда в кино берут крупный план, то это всегда очень ответственный момент для всех артистов, потому что он понимает, это не просто камера перед ним, это увеличительное стекло, в котором подлинно можно увидеть как актер играет, о чем он думает, как он сопереживает своему персонажу.

- Как прошел 2020-й год? Почувствовали сложности с работой и ограничения в целом?

- Конечно, 2020 год был не простой, и пандемия дала новые мысли, новые чувства, в том плане, что я не понимал, как это можно прожить без театра в течении целых двух месяцев. Мне не нужно было не то что на спектакли ходить и в кино сниматься, а даже на репетиции не надо было ходить. Это для меня совершенно новое чувство, и вроде бы отдохнул неделю, но когда это затягивается на месяцы, началась какая-то внутренняя паника. Но зато благодаря пандемии появились интернет сериалы, где несколько артистов снимают себя на камеру дома, а потом режиссер монтирует, что они переговариваются между собой, и ведь поучалось достаточно интересное кино. Просто удивительно, я читал сценарии, и даже принимал участие в таких съемках, мне кажется, это прекрасная идея. Сейчас этого нет, начали снимать по-настоящему, и театры открылись, и репетиции идут. Но мне кажется, это замечательная идея, достойная жизни!

- Есть новые проекты и предложения, чего ждать вашим поклонникам и зрителям?

- Есть новые работы и в кино, и в театре. Например, совсем скоро на платформе «МТС» выходит новый комедийный сериал «Аферы», а недавно вышло кино «Только серьезные отношения», «Пара из будущего». Из театральных работ участвую и в спектаклях, и в антрепризах. Сейчас много езжу по стране с антрепризой. Хочу всем сказать: до скорого свидания! Очень надеюсь, что побываем практически по всей стране со спектаклем! И, конечно, смотрите с удовольствием наше новое кино!

Фильм «Будь моим Кириллом» в кинотеатрах с 8 апреля