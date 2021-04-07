В Москве полицейские задержали мужчину, который надругался над подростками. Инцидент произошел 5 апреля в Южном Бутове.

Злоумышленник заманил подростков в нежилое здание, где под угрозой убийства совершил в отношении их насильственные действия сексуального характера, после чего сбежал. Дети рассказали о произошедшем родителям, те обратились сразу в полицию.

Задержанный оказался ранее судимый москвич 73 года рождения. На данный момент назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает портал РИАМО.

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