Казанский поэт-песенник, микробиолог, отставной военный и доктор наук Валерий Нигматуллин заявился в офис логистической компании на Вишневского с топором, сообщает Телеграм-канал Mash Iptash.

Нигматуллин, по его словам, должен был поехать в Уфу. Он заявил, что ему предстоит важное событие - запись песни с Пахмутовой и Игорем Крутым.

Но вместо творческой работы в компании маститых и знаменитых казанский песенник решил посетить офис, который, по его словам, у него кто-то "отжал" еще в 90-х - на улице Вишневского.

Воспоминания больно ранили сердце творца, он взял с собой товарищей покрепче, топор и отправился возвращать свое себе. Вместе с друзьями Нигматуллин вошел внутрь здания логистической фирмы через подвал, вскрыл дверь и уже внутри начал угрожать охране, размахивая топором. Поэт уверял, что его непременно спасет и выручит его большой друг - Рифкат Минниханов.

Сотрудникам пришлось вызвать полицию. Обстоятельства происшествия еще выясняются.