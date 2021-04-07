Банк «Открытие» улучшил функционал интернет-банка для предпринимателей

Банк «Открытие» продолжает совершенствовать онлайн-каналы обслуживания для малого и среднего бизнеса. В интернет-банке «Бизнес-портал» появились новые полезные опции, которые упростили работу с контрагентами и сделали удобнее процессы переводов, ВЭД, получения экспресс-кредитов и услуг инкассации.

Теперь все валютообменные операции объединены в одном разделе «Конвертация валют». Клиенты банка могут воспользоваться одной из предлагаемых опций: онлайн-конверсия для сделок на основе рыночного курса с динамическими котировками и моментальным движением средств по счетам, а также покупка или продажа по желаемому курсу. Кроме того, им доступен обмен по курсу дилера, заранее согласованному с банком, и обмен по курсу банка – единому курсу, действующему в банке «Открытие» на момент сделки, круглосуточно и без выходных.

В разделе «Кредиты» появилась возможность загружать выписки по счетам из других банков. При оформлении заявки на кредит до 5 млн рублей выписку теперь можно загрузить онлайн через защищенное соединение, и на бумаге этот документ не потребуется. При рассмотрении заявки будут учтены обороты по всем счетам клиента в разных банках.

Также были внедрены новые решения для дистанционного подключения к инкассации в автоматизированной депозитной машине (АДМ). При подаче заявки в разделе «Инкассация» открыт «диалог с экспертом» – клиенты смогут общаться с сотрудником банка и договариваться об условиях обслуживания через чат. Без телефонных звонков и личных встреч, подписание документов происходит через «Бизнес-портал».

В сервисе «Выставление счетов» интернет- и мобильного банка добавлены инструменты для работы с контрагентами. Теперь клиенты могут выставить счет как организации или предпринимателю, так и физическому лицу. И сразу получить закрывающие документы к счету – готовые акты или счета-фактуры. Их можно создать из выставленного счета, скачать и направить контрагенту.

Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте новостей банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.