В российской армии объявлена контрольная проверка боевой готовности. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу.

Во всех воинских частях, подразделениях стартовали проверки. Войска в срочном порядка вышли на тактически и тактико-специальные учения.

По словам министра, в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, из них 812 - двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Учения пройдут на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, Курильских островов, на Камчатке, в них задействованы все виды и рода войск российских ВС, добавил он.