Существующие сегодня меры наказания за пьяное вождение в России явно не слишком эффективны, считают в Госдуме. Потому в ходе весенней сессии будет рассмотрено ужесточение наказания.

Предполагается, что более жесткие наказания существенно уменьшат количество желающие сесть за руль в нетрезвом виде.

В частности, предлагается установить более суровые санкции для водителей, которые ранее уже были судимы за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствие. Штраф для них может составить от 300 до 500 тысяч рублей с лишением прав на 6 лет.

В крайних случаях за пьяную езду можно будет отправиться в колонию на срок до 3 лет, и такая мера предусмотрена законопроектом. Более подробный список поправок появится чуть позднее, в течение апреля.