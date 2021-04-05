Медики высказались о том, сможет ли Заворотнюк, сражающаяся с глиобластомой, вернуться в профессию. По словам профессора Петра Чумакова, у Анастасии есть все шансы на возвращение на сцену, но не в главных ролях. Сейчас, заявил профессор, актриса передвигается на инвалидной коляске, ее внешность претерпела существенные изменения из-за большого количества сильнодействующих гормональных препаратов. Изменения происходят по такому же типу, как это было у Жанны Фриске, страдавшей также глиобластомой.

Специально для Анастасии в Институте молекулярной биологии РАН разработали новый и во многом уникальный метод, в рамках которого раковые клетки поражают специально созданными вирусами. Метод экспериментальный, и семья Заворотнюк пока не дала согласия на его использование на практике, отложив этот шанс на самый крайний случай.

Петр Чумаков, наблюдающий артистку, заявил, что у Анастасии есть отличная динамика. Правда, операция по удалению опухоли не принесла желаемого результата. Три месяца ремиссии, после чего возник рецидив.

Профессор уверен, что Анастасия сможет вернуться к съемкам, правда, эпизодическим, если того захочет. Но в главных ролях она вряд ли уже будет блистать - изменения во внешности не позволят. Впрочем, не это главное, а то, что Заворотнюк жива, и ее окружают любящие люди.