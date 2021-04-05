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Вот и встретились два одиночества: сын миллиардера врезался на авто в машину федерального судьи

05.04.2021, 06:00 524 0 prokazan.ru
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын известного в регионе бизнесмена Александра Малашкина Денис на своем внедорожнике BMW X5 врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. В ДТП пострадала 71-летняя родственница федерального судьи, сообщает Лента ру.
 
28-летний Денис Малашкин ехал с турбазы «Дубровский», которая принадлежит его отцу. Когда молодой человек выезжал со второстепенной на главную дорогу, он не предоставил преимущество и врезался в легковушку Skoda Octavia, за рулем которой находился 63-летний федеральный судья. Пожилую женщину, которая была в его машине, госпитализировали с различными травмами.
ДТП Новости России
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