Новое выступление танцующие блогеры Казани решили сделать социально значимым. Молодые люди решили обратить внимание властей, коммунальщиков и общественности на затопления, которые повсеместно встречаются на казанских улицах.

Очередной танец они решили исполнить в белом прямо в городской луже. По оценкам пользователей, такой подход делает танцевальные номера ребят "менее раздражающими". Многие отметили, что блогеры наконец начали быть хоть в чем-то полезными для общества.

Зажигательный танец в городской луже набирает популярность и за пределами Татарстана, во всяком случае танцевальную инициативу татарстанских блогеров уже подхватили танцующие блогеры Ульяновска, Самары и Мордовии. Там тоже станцевали в лужах и грязи, призвав власти сделать уже что-то для того, чтобы улицы стали более удобными для пешеходов и, конечно, танцоров.