Трагедия разыгралась в Авиастроительном районе Казани. 10-летний мальчик скончался от отравления угарным газом, сообщила пресс -служба МЧС РФ по Республике Татарстан. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в частной бане на улице 1-ой Муромской. Причины, по которым случилась утечка, еще устанавливаются.

В МЧС отметили, что бане ребенок был не один, вместе с ним пострадал мужчина, получивший отравление средней степени тяжести. Он отказался от госпитализации, получив медицинскую помощь на месте.

Прокуратура РТ возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, о чем сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.