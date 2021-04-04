Наверх

Новости Казани и РТ

10:21, сегодня
Джастин Тимберлейк, танцующий у мечети в Казани, вызвал гнев и недоумение у местных жителей
10:54, сегодня
Был ваш - станет наш: мошенники придумали новую схему обмана через вклады
10:39, сегодня
«Лежит в луже»: хозяева решили избавиться от слепого пса и выбросили его на трассу под Казанью
12:40, 01.04.2021
«Чего она хочет?»: казанцам рассказали, как понять желания девушки
09:57, сегодня
Дворы без машин и комфорт: под Казанью собираются построить ЖК за 4 миллиарда рублей
09:43, сегодня
Водитель автомобиля в Казани обдал грязью детей и попал на видео
08:21, сегодня
Три раза упала: Алина Загитова «завалила» выступление в Казани, не выполнив чисто ни одного прыжка
17:54, 31.03.2021
Дачный сезон близко: 10 идей для обустройства идеальной дачи
08:05, сегодня
Еще у одной татарстанской певицы возникли проблемы с концертами в Башкирии: Ильсия Бадретдинова

07:38, сегодня
Связывали колготками и держали на привязи: возбуждено дело против родителей, которые истязали дочь
07:23, сегодня
«Была под градусом»: буйная пассажирка-трансгендер из «Дома-2» довела до истерики таксиста
17:21, 31.03.2021
Культурный диалог: Национальный симфонический оркестр республики Башкортостан выступит в Казани
05:01, сегодня
Российский врач показал легкие курильщика вейпов и электронных сигарет
01:01, сегодня
Из-за опрокинувшейся фуры на трассе в Татарстане возникла огромная пробка
00:01, сегодня
18-летнюю спортсменку в Казани ударило током на железной дороге
14:05, 31.03.2021
Офисы от 10 кв.м. и панорамные окна: открылся бизнес-центр в экологичном районе Казани
22:36, 03.04.2021
Дед и внук отравились угарным газом в Казани, ребенок погиб
20:02, 03.04.2021
Машина провалилась в асфальт в Советском районе Казани
19:00, 03.04.2021
Труп мужчины найден в сгоревшем вагончике в селе под Казанью
17:51, 03.04.2021
Очередное ДТП с автобусом произошло в Казани
16:22, 03.04.2021
Профессор КФУ Евгений Чиглинцев умер в Казани 2 апреля
15:10, 03.04.2021
Пропавшего в Казани мужчину неожиданно нашли во Владимирской области
14:45, 03.04.2021
В возрасте 81 года скончался известный в Казани диагност Ренат Акберов
14:02, 03.04.2021
В Казани из кранов может пойти зеленая вода
13:15, 03.04.2021
Активистка разделась ради того, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам
12:28, 03.04.2021
Власти Татарстана продают два гаража на Бондаренко почти за миллион
12:03, 03.04.2021
Женщина отказала в интиме сыну подруги и была убита, виновного искали два года
11:04, 03.04.2021
Блогер Лейла Лерон из Казани рассказала, как без проблем получить татарский вкладыш в паспорте
09:28, 03.04.2021
Проект планировки нового участка БКК утвердили 2 апреля в Казани
08:57, 03.04.2021
В Казани нашли незаконную свалку высотой с трехэтажный дом
08:37, 03.04.2021
Конкурс на должность директора новой школы в «Салават Купере» начался в Казани
08:03, 03.04.2021
Почти месяц назад в Казани исчез и до сих пор не найден мужчина
06:00, 03.04.2021
Митрополит Казанский и Татарстанский рассказал, будет ли в этом году массово отмечаться Пасха
05:00, 03.04.2021
Нашла, куда применить: 36-летняя жительница Казани украла из подъезда 8 почтовых ящиков
01:00, 03.04.2021
Казань вошла в тройку самых комфортных для жизни российских городов
00:01, 03.04.2021
Сотрудники суда вносили грубые эротические ругательства в документы, за что и поплатились
20:00, 02.04.2021
Известную в России блогершу увезли с романтического свидания в психлечебницу
19:00, 02.04.2021
Коррупция и уклонение от армии: руководитель следственного комитета рассказал о работе в 2020 году
19:00, 02.04.2021
«Или делают вид, что не знают»: в полиции не подтвердили дебош депутата Госдумы по пути в Казань
18:01, 02.04.2021
Минздрав Татарстана назвал количество погибших от коронавируса в республике за сутки
17:49, 02.04.2021
Подставные лица и «левые» схемы: два жителя Казани похитили из банка более 13 млн рублей
17:29, 02.04.2021
Рыба важнее жизни: в Казани заметили бесстрашных рыбаков на тонком льду
16:58, 02.04.2021
Мужчина проведет за решеткой 17 лет за убийство сожительницы в суде
16:35, 02.04.2021
После драки слонов в казанском цирке, депутат Госдумы предложил запретить выступления диких животных
15:34, 02.04.2021
Треть месячной нормы осадков обрушится на Казань за первые дни апреля
15:04, 02.04.2021
«Даешь интернет в деревни и села»: популярный казанский блогер провел необычный пикет
15:03, 02.04.2021
Мужчина с ножом напал на девочку в школьном дворе
14:33, 02.04.2021
Минобразования Татарстана запустило горячую линию по зачислению детей в первый класс
14:20, 02.04.2021
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-февраль 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублей
13:57, 02.04.2021
Страшная находка: недалеко от Казани местные жители обнаружили несколько трупов животных
13:26, 02.04.2021
Стало известно, из-за чего загорелся трамвай №1 в Казани
12:48, 02.04.2021
Певица из Татарстана пожаловалась Минниханову на отмену концертов в Башкортостане
11:56, 02.04.2021
Не опять, а снова: в Казани на Деметьева загорелся трамвай
11:43, 02.04.2021
Суд вынес приговор, обвиняемому в мошенничестве, бывшему проректору КНИТУ-КХТИ
11:14, 02.04.2021
ВТБ возвращает своих сотрудников к офисному режиму работы
11:05, 02.04.2021
В Роспотребнадзое Татарстана недовольны уровнем снижения заболеваемости в марте
10:29, 02.04.2021
13-летнего подростка из Татарстана, который пропал 24 марта, нашли
09:53, 02.04.2021
Жильцов, которые пострадали от взрыва дома в Зеленодольске, временно заселили в новостройку
09:46, 02.04.2021
Жители Высокогорского района в Татарстане годами добиваются, чтобы из крана текла чистая вода
09:30, 02.04.2021
Госавтоинспекция Казани анонсировала новую проверку водителей в пятницу
09:16, 02.04.2021
В Казани выбрали концепцию новой станции метро «Улица Юлиуса Фучика»
09:00, 02.04.2021
Банк «Открытие»: каждый третий россиянин верит в денежные приметы
09:00, 02.04.2021
Жителям Казани рассказали, куда нужно жаловаться на подтопления в жилых дворах
08:48, 02.04.2021
В Казани решили построить дорогу к еврейскому кладбищу и пригласили жителей обсудить это
08:34, 02.04.2021
Цены на авиабилеты в России резко подорожали, рост составил до 120%
Фото: скриншот с видеоролика

Джастин Тимберлейк, танцующий у мечети в Казани, вызвал гнев и недоумение у местных жителей

04.04.2021, 10:21 404 3 prokazan.ru
Городские паблики Казани буквально "взорвались" после попадания в Сеть видеоролика, на котором знаменитый Джастин Тимберлейк исполняет зажигательный танец на фоне Кул Шариф и других достопримечательностей Казани.
 
Авторы поста отметили, что понятия не имеют, что смонтировал такой ролик, но "смотрится прикольно".
Джастин с его энергичным танцем был не слишком радушно воспринят пользователями интернета. Многие посоветовали зарубежной звезде плясать где угодно, "только не у мечети". Были и те, кто усомнился в подлинности видео, предположив, что танцующего Тимберлейка просто наложили на изображения достопримечательностей.
 
Танцы на фоне мечети уже не в первый раз становятся поводом для сетевых скандалов. Прошлым летом гнев вызвали две девушки, станцевавшие на фоне Кул Шариф на парковке. Месяцем позднее на фоне святыни танцевали два видеоблогера, которым потребовалось увеличить аудиторию в Тик Токе.
 
У Кул Шариф исполнялись разные по жанрам танцы - от индийских до диско. И вот теперь коллекцию плясок у мечети пополнил Джастин. Правда, не исключено, что он сам об этом ничего не знает.
Знаменитости Скандалы Народная новость Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Лежит в луже»: хозяева решили избавиться от слепого пса и выбросили его на трассу под Казанью
Дворы без машин и комфорт: под Казанью собираются построить ЖК за 4 миллиарда рублей
Три раза упала: Алина Загитова «завалила» выступление в Казани, не выполнив чисто ни одного прыжка
Еще у одной татарстанской певицы возникли проблемы с концертами в Башкирии: Ильсия Бадретдинова
«Была под градусом»: буйная пассажирка-трансгендер из «Дома-2» довела до истерики таксиста
18-летнюю спортсменку в Казани ударило током на железной дороге
Машина провалилась в асфальт в Советском районе Казани
Очередное ДТП с автобусом произошло в Казани
Пропавшего в Казани мужчину неожиданно нашли во Владимирской области
В возрасте 81 года скончался известный в Казани диагност Ренат Акберов
В Казани из кранов может пойти зеленая вода
Власти Татарстана продают два гаража на Бондаренко почти за миллион
Блогер Лейла Лерон из Казани рассказала, как без проблем получить татарский вкладыш в паспорте
Проект планировки нового участка БКК утвердили 2 апреля в Казани
В Казани нашли незаконную свалку высотой с трехэтажный дом
Конкурс на должность директора новой школы в «Салават Купере» начался в Казани
Почти месяц назад в Казани исчез и до сих пор не найден мужчина
Нашла, куда применить: 36-летняя жительница Казани украла из подъезда 8 почтовых ящиков
Казань вошла в тройку самых комфортных для жизни российских городов
Известную в России блогершу увезли с романтического свидания в психлечебницу
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
04 апреля 2021
10:30
Возле можно мне кажется главное не в
Горожанин
0
04 апреля 2021
10:41
А дышать возле мечети можно ?
Горожанин
0
04 апреля 2021
10:49
Позвонил Джастину , решил спросить у него про танец у мечети , заодно узнать как дела. Говорит , что гуляют с сыном и Джессикой по Нью-Йорку . После применения с женой ,правда ему пришлось пожить некоторое время в гостевом домике по указанию жены , кто не знает ему приписывали роман с Алишей , говорит старается быть всегда вместе с семьёй . По танец ничего не знает.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

10:54, сегодня
Был ваш - станет наш: мошенники придумали новую схему обмана через вклады
07:38, сегодня
Связывали колготками и держали на привязи: возбуждено дело против родителей, которые истязали дочь
07:23, сегодня
«Была под градусом»: буйная пассажирка-трансгендер из «Дома-2» довела до истерики таксиста
05:01, сегодня
Российский врач показал легкие курильщика вейпов и электронных сигарет
13:15, 03.04.2021
Активистка разделась ради того, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам
12:03, 03.04.2021
Женщина отказала в интиме сыну подруги и была убита, виновного искали два года
01:00, 03.04.2021
Казань вошла в тройку самых комфортных для жизни российских городов
00:01, 03.04.2021
Сотрудники суда вносили грубые эротические ругательства в документы, за что и поплатились
20:00, 02.04.2021
Известную в России блогершу увезли с романтического свидания в психлечебницу
16:58, 02.04.2021
Мужчина проведет за решеткой 17 лет за убийство сожительницы в суде
15:03, 02.04.2021
Мужчина с ножом напал на девочку в школьном дворе
08:34, 02.04.2021
Цены на авиабилеты в России резко подорожали, рост составил до 120%
08:09, 02.04.2021
«Хотел развлечься»: против полицейского, расстрелявшего табун лошадей, возбудили дело
07:48, 02.04.2021
Госдума нашла интересный способ списать долги россиян по кредитам
05:00, 02.04.2021
«Умное» хранилище денег с функцией уничтожения банкнот будет открыто в Казани Центробанком
20:00, 01.04.2021
Служебная машина пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попала в аварию
19:00, 01.04.2021
Актера из «Бригады» Дмитрия Гуменецкого выпустили из колонии условно-досрочно из-за болезни
16:57, 01.04.2021
Тело 5-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир
15:52, 01.04.2021
Водитель спорткара, объезжая лужу, насмерть сбил пенсионерку
10:44, 01.04.2021
Закопали в лесу: следователи разыскивают тело 6-летней девочки, которая пропала в прошлом году
08:54, 01.04.2021
С 1 апреля в России введена минимальная цена на сигареты - чего ждать курильщикам?
07:45, 01.04.2021
Полицейские продолжают искать тело 6-летней девочки, спрятанное ее матерью
05:00, 01.04.2021
Женщину отправили на 18 лет в колонию за изнасилование собственной 14-летней дочери
01:00, 01.04.2021
Намеченный на 3 апреля боксерский бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой отменили
21:21, 31.03.2021
Из-за халатности полицейского мужчина убил жену и оставил детей без матери
20:00, 31.03.2021
Силовики ворвались в спортивный клуб и уложили 9-летних спортсменов лицом в пол
19:00, 31.03.2021
Пятилетний ребенок умер после посещения стоматолога
09:02, 31.03.2021
Пенсионер на тропе войны: мужчина спалил дом и 7 часов отстреливался от спецназа
08:16, 31.03.2021
Казанский мэр Ильсур Метшин вместе с Собяниным возглавили рейтинг лучших мэров России
08:04, 31.03.2021
Встречу Валдайского клуба решили провести в Казани в мае
07:55, 31.03.2021
Военных, которые помыли обувь в святой воде, оштрафовали по решению суда
07:43, 31.03.2021
Школьная учительница нарисовала двойку на лбу ученицы-первоклассницы
06:01, 31.03.2021
Эксперты рассказали, в каком возрасте россиянам надо начинать копить на пенсию
16:21, 30.03.2021
Сотруднику автосалона в Екатеринбурге разорвало голову при взрыве бочки с горючим
12:53, 30.03.2021
«Подозревала коронавирус»: пенсионерка умерла от бешенства после укуса кошки
08:15, 30.03.2021
«Несерьезная работа»: отец убил своего сына - циркового гимнаста за его выбор профессии
08:01, 30.03.2021
Россиян хотят заставить обязательно регистрировать своих кошек и собак - закон рассматривает Госдума
00:01, 30.03.2021
Жесткие разборки таксистов: в массовой драке водителей один погиб и двое пострадали
20:00, 29.03.2021
В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
08:24, 29.03.2021
В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу
07:58, 29.03.2021
Будьте бдительны: специалисты предупредили жителей России об эпидемии новой половой инфекции
07:48, 29.03.2021
Путин рассказал, когда в стране снимут все ограничения из-за коронавируса
06:15, 29.03.2021
Отец, нанеся четыре удара ножом, убил собственного сына
19:05, 28.03.2021
Водитель маршрутки протащил 20 метров, зажатую в дверях, 11-летнюю школьницу
01:00, 28.03.2021
Скончалась самая тяжелая женщина России
19:16, 27.03.2021
Российский музыкальный критик назвал звезд, которые поют под фонограмму
16:27, 27.03.2021
33-летний чиновник скончался от коронавируса в Башкирии
01:00, 27.03.2021
Все на камеру: девушку напоили, изнасиловали и обокрали во время треш-стрима
00:01, 27.03.2021
Депутат Госдумы учинил пьяный дебош на борту самолета по пути в Казань
20:00, 26.03.2021
В России покупателям могут запретить отказываться от приемки квартир с недоделками
19:00, 26.03.2021
Решила рожать: пятиклассница забеременела от 23-летнего мужчины
16:18, 26.03.2021
В Самарской области провели целевое совещание Минпромторга РФ
12:36, 26.03.2021
«До последнего боролся за жизнь»: тело мужчины нашли застрявшим между стволами берез
08:36, 26.03.2021
Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк вернется на экраны 3 апреля в свой день рождения
07:35, 26.03.2021
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что к нему применяют пытки бессонницей
07:18, 26.03.2021
Горячая любовь: мужчина облил жену бензином и поджег, пострадавшая скончалась
19:00, 25.03.2021
Живет в стае кошек и откликается на «кис-кис»: в Подмосковье нашли девочку-маугли
14:55, 25.03.2021
Женщина, гулявшая с собакой в лесу, обнаружила обгоревшее тело младенца
07:51, 25.03.2021
Эксперимент: Центробанк намерен собирать с россиян монеты
00:01, 25.03.2021
Тут вам не Германия: сторонники Навального заявили, что у Алексея в колонии ухудшилось здоровье
19:00, 24.03.2021
Песков рассказал, когда Путин намерен вернуться к нормальному графику работы после прививки
18:02, 24.03.2021
15-летний подросток ограбил и изнасиловал женщину-инвалида
14:52, 24.03.2021
Тело младенца было обнаружено на мусороперерабатывающем заводе
08:19, 24.03.2021
Тайны больше нет: в Сеть слили полный список всех участников шоу «Маска» на НТВ
08:03, 24.03.2021
И целой дороги мало: дальнобойщики устроили смертельную драку с жертвами
07:40, 24.03.2021
Сказано - сделано: Путин, как и обещал, все-таки сделал прививку от коронавируса
01:00, 24.03.2021
ЖКХ по-русски: чиновник сильно избил депутата из-за снежных сугробов
00:01, 24.03.2021
«Получил прямой удар в сердце»: в кабацкой драке погиб двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев
08:01, 23.03.2021
«Отказался читать книгу»: многодетные родители, убившие 6-летнего сына, задержаны
07:46, 23.03.2021
Няню Бобокулову, обезглавившую ребенка, решили депортировать из РФ после выхода из клиники в Казани
07:31, 23.03.2021
Топливный союз предупредил россиян о риске повышения цены на бензин на 14%
18:42, 22.03.2021
17-летнего жителя Омска разыскивают в Татарстане
07:50, 22.03.2021
Домашний кот спас младенца от голодной смерти
07:07, 22.03.2021
Выходные президента: в Сети появилось видео отдыха Путина с Шойгу в сибирской тайге
05:06, 22.03.2021
Ученые предупредили об опасности, которую представляют собаки для человечества
20:03, 21.03.2021
Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
09:40, 20.03.2021
«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
07:41, 20.03.2021
Патологоанатомы, обвиняемые в подмене органов роженицы, попросили суд отпустить их на свободу
07:20, 20.03.2021
«Я думал, пьяный»: задержали мужчину, ограбившего умирающего офицера вместо того, чтобы помочь
20:00, 19.03.2021
«Вот такая программа лояльности»: женщину с переломами принесли в отделение банка на носилках
19:00, 19.03.2021
«На, собачатина, получай!»: мать жестоко избила 3-летнюю дочь из-за того, что муж ушел к другой
07:39, 19.03.2021
«Отвратительно и страшно»: как Дмитрий Нагиев вживался в образ маньяка Андрея Чикатило
07:20, 19.03.2021
Тела двух женщин и грудного ребенка найдены в припаркованном у дома автомобиле
00:01, 19.03.2021
Не звоните любовнице: операторов связи собираются обязать передавать данные о звонках россиян
20:00, 18.03.2021
Криминальных авторитетов заподозрили в создании молодежных экстремистских ячеек
19:00, 18.03.2021
Депутат Госдумы России из Казани назвал пальмовое масло очень полезной едой для народа
15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
14:13, 18.03.2021
Глава Роспотребнадзора России рассказала об отмене масочного режима
08:58, 18.03.2021
Улицы Казани станут испытательным полигоном: на дороги выпустят полностью беспилотный транспорт
08:04, 18.03.2021
Ждать осталось немного: банковский аналитик предсказал обвал российского рубля
07:51, 18.03.2021
Мужчина убил своего друга из-за спора о том, как правильно резать сало
06:00, 18.03.2021
Жители Татарстана могут получить еще три дополнительных выходных - идея поддержана на высшем уровне
05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
17:44, 17.03.2021
Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео
09:12, 17.03.2021
«Занесло на трассе»: в результате аварии с автобусом 17 человек пострадали, есть тяжелораненые
08:50, 17.03.2021
В больнице скончался 8-летний ребенок, которого собственная мать облила бензином и подожгла
08:22, 17.03.2021
Посчитают до копейки: налоговая с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
05:00, 17.03.2021
Пять человек погибли после взрыва телевизора
20:00, 16.03.2021
Делала «закладки» на Рублевке: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с партией героина
11:23, 16.03.2021
Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу
09:21, 16.03.2021
Новая зараза: в Россию пришел южноафриканский штамм коронавируса, чем это опасно?
07:51, 16.03.2021
Мужчина хотел снять зарплату в банкомате, но получил уголовное дело
06:00, 16.03.2021
Отец и сын погибли из-за внезапно взорвавшегося среди ночи электросамоката
01:00, 16.03.2021
«Решил сделать по-пацански»: жителя Казани будут судить за поджог иномарки партнера по бизнесу
19:00, 15.03.2021
«Славная была охота»: отец и сын ушли на охоту и вернулись домой только через полгода
09:30, 15.03.2021
В Казани одним банком стало меньше: ЦБ лишил его лицензии, деньги вкладчикам могут не вернуть
08:14, 15.03.2021
«У них там проститутошная»: Минобороны уличили в сдаче помещений притону с проститутками
07:52, 15.03.2021
Бойцовые собаки загрызли насмерть? Обнаружено тело подростка со следами собачьих укусов
00:15, 15.03.2021
Пинала и выкинула из подъезда: пенсионерка жестоко убила бездомного кота
17:40, 14.03.2021
В меню вместо кофе секс-услуги: под видом кафе женщина организовала притон для проституток
10:37, 14.03.2021
Тела двух мужчин пролежали в квартире около трех дней
06:00, 14.03.2021
Голый аргумент: мужчина разделся догола перед охранником в магазине, доказывая, что не воровал
17:34, 13.03.2021
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, 13.03.2021
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе