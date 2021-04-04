Городские паблики Казани буквально "взорвались" после попадания в Сеть видеоролика, на котором знаменитый Джастин Тимберлейк исполняет зажигательный танец на фоне Кул Шариф и других достопримечательностей Казани.

Авторы поста отметили, что понятия не имеют, что смонтировал такой ролик, но "смотрится прикольно".

Джастин с его энергичным танцем был не слишком радушно воспринят пользователями интернета. Многие посоветовали зарубежной звезде плясать где угодно, "только не у мечети". Были и те, кто усомнился в подлинности видео, предположив, что танцующего Тимберлейка просто наложили на изображения достопримечательностей.

Танцы на фоне мечети уже не в первый раз становятся поводом для сетевых скандалов. Прошлым летом гнев вызвали две девушки, станцевавшие на фоне Кул Шариф на парковке. Месяцем позднее на фоне святыни танцевали два видеоблогера, которым потребовалось увеличить аудиторию в Тик Токе.

У Кул Шариф исполнялись разные по жанрам танцы - от индийских до диско. И вот теперь коллекцию плясок у мечети пополнил Джастин. Правда, не исключено, что он сам об этом ничего не знает.