В Зеленодольском районе республики планируют построить новый жилой комплекс, стоимость которого предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей. Называться он будет ЖК "Залив" и расположится под Казанью на месте бывшего птицеводческого комплекса.

Строительство обсудили на выездном совещании с участием главы района Михаила Афанасьева.

Дома в ЖК, как ожидается, не будут отличаться большой высотностью. Планируется построить 2-5-этажные дома, общая площадь составить 78 тысяч квадратных метров, в ЖК смогут поселиться около 3 тысяч человек.

Помимо жилья, в "Заливе" обустроят МФЦ, социально значимые объекты, детские площади, места для занятий спортом. Обновят дороги и постараются создать безопасную среду, чтобы во дворах не стояли автомобили жильцов. "Двор без машин" можно реализовать путем строительства подземных парковок.

Те, кто работают в Казани, смогут довольно быстро попадать на работу - всего 15 километров будут отделять дом от офиса или предприятия.

Сейчас началась расчистка строительной площадки, строительство домов начнется в 2022 году. Заселиться сюда, как ожидается, люди смогут уже в 2024 году.