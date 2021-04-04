Олимпийская гордость России и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова "провалила" выступление в Казани. К такому выводу пришли спортивные обозреватели и эксперты после того, как фигуристка трижды упала и не выполнила чисто ни единого прыжка в своей программе.

Загитова вышла на лед на шоу Этери Тутберидзе в Казани с номером по "Нотр-Дам де Пари" и с прокатом произвольной программы сезона 2019-20 годов под "Клеопатру".

В первом прокате Алина неудачно упала с тройного лутца, а потом не смогла выполнить каскада из двух тройных прыжков. На второй программе Алина снова не смогла преодолеть задачу сделать каскад из двух тройных прыжков и сделала аксель в полтора оборота.

Впрочем, казанская публика свою любимицу поддержала все равно. Понятно, что спортсменка не соревнуется с декабря 2019 года. Последним стартом с участием Загитовой стал Гран-при, где фигуристке досталось только шестое место.