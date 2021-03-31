Гарнизонный военный суд Калининграда вынес приговор двум военным Балтийского флота, которые решили помыть обувь в святой воде в часовне у храма Христа Спасителя.

Это случилось осенью прошлого года, и резонанс вызвало большой. Мужчины со смехом мыли грязную обувь святой водой, и это верующие посчитали оскорблением религиозных чувств. Прокуратура организовала проверку, было возбуждено уголовное дело против двоих из участников события.

Один из подсудимых вину признал и принес личные извинения всем верующим и Патриарху Московскому и Всея Руси и Калининградской епархии РПЦ. Он сделал добровольно пожертвование - 10 тысяч рублей в храм и помог финансово приюту для бездомных животных. Его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.

Второй подсудимый вину не признал, его приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.