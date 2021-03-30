Банк «Открытие» стал победителем и лауреатом премии «Хрустальная гарнитура-2021» в восьми номинациях

Банк «Открытие» завоевал награды в восьми номинациях престижной международной премии «Хрустальная гарнитура-2021» для работников контактных центров и клиентского сервиса.

По результатам голосования профессионального жюри победителем в номинации «Лучший новый контакт-центр» признан Sky Office банка «Открытие», специализирующийся на обслуживании клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Также Sky Office был удостоен Высокой оценки жюри в номинации “Лучшее место для работы”.

В номинации «Лучший коллектив по обслуживанию клиентов» победила команда банка «Открытие», поддерживающая ипотечных заемщиков.

Управляющий директор Департамента развития и поддержки клиентского сервиса Павел Митин победил в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса».

Жюри конкурса высоко оценило качества работы банка в социальных сетях и на специализированных интернет-ресурсах, что позволило «Открытию» победить в номинации «Лучший клиентский опыт в социальных сетях».

Банк «Открытие» также удостоен специальных наград жюри в номинациях «Самая эффективная практика клиентского управления» (COVID-19)», «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями», «Лучшая команда контроля и оценки качества».

Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка «Открытие»:

«Стандарты клиентского сервиса сегодня как никогда высоки, и тем ценнее для нас признание профессионального сообщества. Мы благодарим коллег по цеху за высокую оценку, а за командную работу – ребят из бизнес- и сервисных подразделений, PR/SMМ банка «Открытие». Коллеги, вы лучшие, спасибо! Но поздравить с победой я хотела бы клиентов компаний – участников этого конкурса. Потому что искренне надеюсь, что они видят наше стремление стать для них ближе, понятнее и удобнее, и благодаря нашим усилиям их жизнь становится чуть более предсказуемой и комфортной».

В сезоне 2020-2021 за «Хрустальную гарнитуру» боролись свыше 330 представителей индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов из более чем ста компаний России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины.

Программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура®, учрежденная сообществом профессионалов Customer Contacts Guru (CCGuru), проводится ежегодно с 2005 года. Награды вручаются лидерам индустрии контактных центров и клиентского сервиса, телемаркетинга и телепродаж.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.