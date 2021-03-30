43-летняя жительница Казани предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом официально заявили в Прокуратуре РТ.

В конце прошлого года пьяная автоледи ехала по проспекту Победы. В районе дома № 39 ее попытался остановить сотрудник ДПС. Но нетрезвая автолюбительница гордо проехала мимо.

Ее начали преследовать, автомобиль дамы остановили только на улице Р. Зорге. Но женщина решила не открывать дверь и заблокировалась внутри. Стекла были приоткрыты, и инспектор зацепился за них, но женщина подняла стекла и поехала. В итоге она проехала по ноге одному инспектору, а второго тащила за собой на двери около сотни метров.

Вины своей автоледи так и не признала. В ближайшее время будет назначена дата судебного заседания. Обвинительное заключения и материалы дела переданы в суд.