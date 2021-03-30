Партия "ЭпиВакКороны" должна поступить в Казань в ближайшие дни. Это будет порядка 3 тысяч доз, все они будут распределены по медицинским учреждениям Татарстана. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Владимир Жаворонков.

Он отметил, что для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы не менее 60-65% взрослых в регионе привились. В численном выражении это - 1 миллион 800 тысяч человек. Пока в регионе сделали прививки от коронавируса 124 тысячи человек, из них - 40 тысяч проживают в Казани.

В столице республики вакцинация осуществляется в 41 пункте в медицинских учреждениях и в трех торговых центрах.