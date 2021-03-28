В Казани с начала марта выявили 21 кондуктора, которые нарушили финансовую дисциплину. Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

«После обращения жителей сотрудники транспортных предприятий изучили записи с камер наблюдения. В итоге был подтвержден 21 случай нарушений финансовой дисциплины кондукторами. С кондукторами были проведены дополнительные инструктажи, вынесены дисциплинарные наказания. В случае повтора нарушения, сотрудники будут уволены», - говорится в сообщении.

Среди обращений – кондуктор предлагал проезд без билета за 20 рублей, вместо билетов кондуктор выдавал бумажки.

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