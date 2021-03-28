В Волгограде умерла самая тяжелая женщина России, это жительница Волгограда Наталья Руденко.

Она была признана самой тяжелой женщиной в стране, когда ее вес составлял более 300 килограммов. Позже женщина похудела до 225 килограммов, затем еще сбросила вес, в общей сложности, на 150 килограммов, нашла свою вторую половинку, мечтала родить ребенка.

Как сообщают местные СМИ, осенью 2020 года Руденко заразилась коронавирусной инфекцией. Ей было 38 лет, изначально ей показалось, что организму просто не хватает витаминов. Переболела она дома, и когда казалось, что болезнь отступила, состояние усугубилось, женщина умерла в больнице. У нее были сильно повреждены легкие.

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