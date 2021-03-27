В ближайшие дни в Татарстане ожидается дальнейшее потепление. По данным Гидрометцентра республики, новая рабочая неделя начнется с повышения температуры.

Так, в понедельник ночью ожидается -4..-9, при прояснениях -14 градусов, а вот днем до +4..+9. Во вторник синоптики прогнозируют -3..-8 градусов в темное время суток, при прояснениях до -13, и до +5..+10 градусов в дневные часы. В течение двух дней на дорогах республики сохранится гололедица.

Читайте также:

Из-за прорыва канализации под колесами машины размыло асфальт, авто провалилось в яму