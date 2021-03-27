Жители Казани рассказали в соцсетях о неприятной находке возле детского сада на проспекте Амирхана, 37а.

"Очень много трупов этих ворон...странно..прямо один за одним", - говорит на видеоролике жительница города, демонстрируя погибших птиц в сугробах.

В комментариях казанцы высказали ряд предположений о причинах гибели птиц. Одна из них - птиц отстреливают, другая - они съели отраву, которую для собак раскладывают догхантеры.

"Около школы 34 рядом с ул. Бондаренко, тоже очень часто видим мёртвых галок и ворон. Может кто - то их подстреливпет, потому что на первый взгляд птицы не выглядят больными".

"Возле дома тоже есть трупы птиц. Особенно возле люка где их подкармливают. По кругу люка голуби валяются."

"Кто-то купил пневмат"

"Наверно собачью отраву растаскали", - говорят горожане (орфография и пунктуация сохранена)

Добавим, что беспокойство автора в данной ситуации вызвала близость садика - дети ходят и каждый день видят мертвых птиц.

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