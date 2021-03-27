Вечером 26 марта в Дрожжановском районе при пожаре пострадали два человека. Об этом информируют в пресс-службе МЧС РТ.

Сообщение о возгорании на улице 50 лет Октября в селе Старое Дрожжаное поступило в 18:30, к приезду огнеборцев полыхала крыша частного дома на площади 70 квадратных метров. Хозяева строения - мужчина 1949 года рождения и женщина 1954 года рождения пытались потушить пламя самостоятельно, после чего им потребовалась помощь медиков. У женщины ожоги 1-3 степени 2% рук, а вот мужчина пострадал сильнее. У него обожжено 90% поверхности тела, ожоги 1-4 степени.

Пожарные ликвидировали возгорание за 45 минут, о причинах происшествия не сообщается.

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