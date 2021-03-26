По прогнозу Гидрометцентра Татарстана в предстоящие выходные будет теплая погода, без осадков. Правда, ночные температуры еще будут минусовые.

Так, 27 марта, в субботу, днем ожидается +2…+7 градусов, ночью -3…-8 градусов, осадков не будет. Ночью в отдельных районах до -12 градусов.

28 марта, в воскресенье, днем будет +2…+7 градусов, без осадков. Ночью -4…-9 градусов, при прояснении -14 градусов.

В последние дни марта осадков не ожидается, максимальные температуры достигнут +3…+8 градусов, ночью -3…-9 градусов, местами до -13 градусов.

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