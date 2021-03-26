В Агрызе 32-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением на мужчину, который на машине сбил ее, а после избил. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Установлено, что женщина шла после окончания рабочего дня домой. По дороге на перекрестке улиц Гагарина – Нариманова к ней обратился пьяный мужчина с просьбой дать сигарету. После отказа, он сел в машину и дважды наехал на женщину (при движении вперед и назад).

Потерпевшая испугалась, что наезды не прекратятся, поднялась и попыталась попросить помощь у водителя проезжающей машины. В этот момент подозреваемый сбил ее с ног и стал бить руками и ногами по голове. Водитель «Гранты» помог женщине сесть в машину, после чего отвез ее в больницу.

Вечером того же дня полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний диджей из Ижевска. Его отстранили от управления транспортом, сотрудники составили протокол об административном нарушении. Мужчина признал свою вину, но объяснить причины и мотивы произошедшего не смог.

"Кто это видео-то выкинул везде, ну блин, капец какой-то. Раздули в общем, раздули. Меня сделали терпилой таким", - цитирует мужчину телеграм-канал Mash Iptash.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза целью определения степени причиненного вреда потерпевшей.

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