26 марта сотрудники болгарской полиции передали российской стороне 48-летнего уроженца Казани, которого обвиняют в убийстве, совершенном в 1998 году. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По версии следствия, в 1986 году Владислав Мухин по кличке «Муха» был участником казанской группировки «Перваки». Он совершил убийство одного из лидеров конкурирующей группировки «Калуга». 16 октября «Перваки» расстреляли лидера «Калуга» и находившегося с ним мужчину. Предположительно конфликт произошел на почве раздела сфер криминального влияния», - говорится в сообщении.

После совершения преступления обвиняемый скрылся от полиции в Болгарии. Его местоположение было установлено только в 2020 году в ходе расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ «Перваки».

В ближайшее время обвиняемого доставят в Казань, для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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